Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Zwei Diebstähle in Restaurants - Polizei sucht Zeugen

Bad Laer (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (17 Uhr) und Donnerstagmorgen (8.50 Uhr) sind Unbekannte in ein Restaurant in der "Bielefelder Straße" eingebrochen. Zutritt zu dem Gebäude unweit der Straße "Am Blomberg" verschafften sich die Täter durch Einschlagen einer Scheibe. Mit einer dreistelligen Summe Bargeld machten sich die Diebe schließlich aus dem Staub.

Zwischen Mittwochabend (22.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (11.30) geriet ein Restaurant in der "Bahnhofstraße" ins Visier von Unbekannten. Erneut durch ein Fenster verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Objekt an der Ecke zur "Bielefelder Straße". Im Innern nahmen die Diebe eine niedrige dreistellige Summe Bargeld an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Ermittler prüfen, ob es möglicherweise Zusammenhänge zwischen den beiden Taten gibt.

Die Polizei aus Dissen nimmt Hinweise zu den Taten oder den Tätern unter 05421/921390 entgegen.

