Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstelle in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße, Höhe des Waldfestplatzes, im Hinblick auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer sowie Verkehrssicherheit der Fahrzeuge Verkehrskontrollen durch. Seitens der Polizei wird ein positives Fazit gezogen, da lediglich ein Gurtverstoß geahndet wurde. Dieser Verstoß zieht eine Verwarnung in Höhe von 30 Euro nach sich.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell