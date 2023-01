Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Erfolgreiche Festnahme nach Einbruch - Polizei ermittelt erfolgreich

Nettetal-Breyell (ots)

Am Nachmittag des 02.01.2023 hat es einen Einbruch in ein Haus auf der Straße Baerlo in Nettetal-Breyell gegeben. Ein aufmerksamer Anwohner rief gegen 17 Uhr am Nachmittag die Polizei, weil er in der Nachbarschaft eine Scheibe klirren gehört hatte. Die schnell eintreffenden Beamten entdeckten in einem der Häuser eine zersplitterte Scheibe und im Haus einen Mann. Dessen Identität steht noch nicht abschließend fest, wahrscheinlich handelt es sich um einen 25-Jährigen aus der Ukraine. Er wollte nach eigenen Angaben Lebensmittel stehlen. Die Ermittlungen dauern an. / AM (06)

