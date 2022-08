Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten bei Parchim

Parchim (ots)

Am Mittwochnachmittag ereigneten sich bei Parchim zwei Verkehrsunfälle, bei denen eine Autofahrerin und ein Autofahrer leichtverletzt wurden. Zunächst kam es gegen 13:20 Uhr auf der B 191 zwischen Spornitz und Parchim zu einem Unfall, bei dem eine Autofahrerin von der Straße abkam und in eine Schutzplanke fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 36-jährige Deutsche sich in einem Überholvorgang befunden haben, als ein vor ihr fahrender LKW ebenfalls zum Überholen ausscherte. Infolgedessen soll die Autofahrerin ausgewichen und von der Straße abgekommen sein. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es für ca. eine Stunde zur Vollsperrung der B 191 in beide Fahrtrichtungen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Ungefähr eine Stunde später kam es zwischen Parchim und Groß Godems zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer ebenfalls leichtverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam hierbei ein 18-jähriger Deutscher auf der Landesstraße 083 nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen soll sich sein PKW mehrfach überschlagen haben und in einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen gekommen sein. Der 18-Jährige wurde durch den Unfall leichtverletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

