Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Zwei Einbrüche in ein Bürogebäude - Zeugen gesucht

Kreis Viersen (ots)

Im Kreis Viersen hat es zwei Einbrüche in Bürogebäude gegeben. Zum einen brachen zwischen dem 29.12.2022, 16.00 Uhr und dem 01.01.2023, 14.30 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude auf dem Bergweg in Grefrath-Oedt ein. Diese verschafften sich Zugang zu dem Objekt, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Unbekannten durchwühlten Büroräume und entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand einen Tresor und Laptops. Zum anderen brachen unbekannte Tatverdächtige zwischen dem 30.12.2022, 17.30 Uhr und dem 02.01.2023, 02.30 Uhr in ein Büro auf dem Laborweg in Willich ein. Durch ein rückwärtiges Fenster verschafften sich die Unbekannten Zugang zu dem Objekt, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten nach aktuellem Stand Bargeld. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162-377 0. / AM (03)

