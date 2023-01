POL-VIE: Nettetal-Lobberich - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Krefeld und Kreispolizeibehörde Viersen: Untersuchungshaft für mutmaßliche Täter

Kempen (ots) - Am Samstagabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Sankt-Töniser-Straße in Kempen ein. Hierbei hebelten sie die rückwärtige Terrassentür auf und entwendeten aus einem Safe im Keller einen vierstelligen Bargeldbetrag. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr an der Sankt-Töniser-Straße oder in der näheren Umgebung etwas Verdächtiges ...

