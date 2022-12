Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit PKW leicht

Viersen (ots)

Am späten Freitagabend kam es in Viersen, auf der Brüsseler Allee, etwa in Höhe der Zufahrt zum Bahnhofsvorplatz, zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 22-jährige PKW-Fahrer war hierbei mit seinem Fahrzeug auf der Brüsseler Allee in Richtung Krefelder Straße unterwegs. Er passierte die Ampel an der Zufahrt zum Bahnhof bei Grünlicht, wie auch unabhängige Zeugen bestätigen. Für ihn unerwartet, fuhr plötzlich ein 21-Jähriger mit seinem Fahrrad aus Richtung Bahnhof kommend, vermutlich bei Rotlicht, auf die Straße. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte der PKW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fahrradfahrer stürzte in Folge der Kollision auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde durch die ebenfalls hinzugerufenen Rettungskräfte vor Ort untersucht und behandelt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Sollten Sie Zeuge des Unfalls sein und können sachdienliche Angaben zum Hergang machen, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1266)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell