Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Diebstahl an Baustelle

Täter ermittelt

Schwerte (ots)

Am Freitag, 05.08.2022 gegen 20:00 Uhr, entwendete eine männliche Person Werkzeug aus einem Baustellenbereich an der Schwerter Heidestraße. Dies wurde durch Zeugen beobachtet, welche die Polizei riefen. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Das Diebesgut wurde an den Besitzer wieder übergeben.

