POL-UN: Schwerte - Bankmitarbeiterin verhindert WhatsApp-Trickbetrug an Seniorin

Schwerte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Schwerte ist am späten Donnerstagvormittag (04.08.2022) ein 50-jähriger Mitarbeiter der Müllabfuhr schwer verletzt worden. Gegen 11.45 Uhr war ein Abfallsammelfahrzeug auf dem Hohlweg in Richtung Reichshofstraße unterwegs, um die Mülltonnen zu leeren. Während einer ...

mehr