Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher scheitert an gut gesicherter Tür

Willich-Anrath (ots)

Am Freitagabend versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher die rückwärtige Tür eines Hauses an der Brückenstraße in Willich-Anrath aufzuhebeln. Diese war jedoch, zusätzlich zum Schloss, mit zwei weiteren Riegeln gesichert, sodass die brachialen Hebelversuche scheiterten. Zudem wurde der 20-jährige Sohn der abwesenden Hauseigentümerin auf die Geräusche aufmerksam und wollte der Ursache auf den Grund gehen. Hierdurch offenbar gestört, ließ der Einbrecher von seinen Versuchen, ins Haus zu gelangen, ab. Sollten Sie gegen 19:00 Uhr am Freitagabend etwas Verdächtiges auf der Brückenstraße oder in der näheren Umgebung festgestellt haben, wenden Sie sich bitte unter 02162/377-0 an die Polizei Viersen. /Ren (1263)

