Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Grefrath-Vinkrath (ots)

Am Freitagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Friedhofsweg in Grefrath-Vinkrath ein. Dabei nutzten sie die kurzzeitige Abwesenheit der 58 und 61 Jahre alten Hauseigentümer, welche zum Einkaufen gefahren waren. Bei ihrer Rückkehr fanden sie die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und das Haus durchwühlt vor. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum auf dem Friedhofsweg oder in der näheren Umgebung etwas Verdächtiges festgestellt haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1262)

