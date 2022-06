Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0348 --Polizei nimmt Messerangreifer fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Gelderner Straße Zeit: 10.06.2022, 23.55 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Blockdiek, wurde ein Beteiligter durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nahm den Angreifer fest.

Aus bisher ungeklärten Ursachen gerieten ein 42 Jahre alter Mann und ein 59-Jähriger auf der Gelderner Straße in einen Streit. Dieser eskalierte und der Ältere soll mehrfach auf den Jüngeren eingestochen haben. Der 59-Jährige flüchtete, der 42 Jahre alte Bremer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Die polizeilichen Ermittlungen führten schnell zu dem mutmaßlichen Angreifer, er konnte noch in der Nacht in seiner Wohnung festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen durch die Mordkommission dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

