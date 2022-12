Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst/Willich: Tageswohnungseinbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Tönisvorst/Willich (ots)

Am Donnerstag zwischen 13.50 und 22.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße 'Selder' in St. Tönis ein. Der oder die Einbrecher verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten Schränke und Schubladen. Hier steht noch nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Ebenfalls am Donnerstag brachen Unbekannte in ein Haus auf der Röntgenstraße in Willich ein. Zwischen 05.30 und 23.30 Uhr gelangten die Einbrecher über den Wintergarten ins Haus. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1260)

