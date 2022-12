Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Verkehrsunfallflucht auf Aldi-Parkplatz - Polizei sucht Zeugin

Grefrath (ots)

Am 24.12.2022 gegen 08.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Aldi Filiale auf der Straße 'Am Weidenbusch' in Grefrath zu einem Unfall mit Sachschaden. Die Verursacherin oder der Verursache hatte sich entfernt, ohne den Unfall zu melden. Eine Kundin, die den Unfall beobachtet hatte, hatte in der Filiale zwar Hinweise zum flüchtigen Pkw hinterlassen, leider aber nicht ihre Personalien. Das Verkehrskommissariat ermittelt in der Sache und bittet diese Zeugin, sich zu melden. Auch weitere Zeugen des Unfalls können sich melden über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1258)

