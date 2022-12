POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Einbruch ins HPZ - Automaten aufgebrochen

Viersen (ots) - Am Dienstag in der Zeit zwischen 13.00 und 20.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße 'Im grünen Winkel' in Viersen ein. Der oder die Einbrecher hebelten zunächst ein Fenster auf, durchsuchten anschließend mehrere Schränke. Ob die Täter Beute machen konnten, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die ...

mehr