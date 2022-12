Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Kehn/Viersen-Süchteln: Sachbeschädigungen durch Feuer - Kripo bittet um Hinweise

Tönisvorst-Kehn/Viersen-Süchteln (ots)

Das Kriminalkommissariat 1 in Dülken ermittelt zu zwei Bränden, die der Polizei am Dienstagabend gemeldet wurden: Gegen 18.50 Uhr brannte auf der Balbinastraße in Viersen-Süchteln eine Papiertonne vollständig nieder, das Feuer beschädigte einen Zaun. Gegen 22.30 Uhr brannte auf der Straße Kehn in Vorst ein Abfallbehälter, der durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Beide Feuer wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Hinweise zu Tatverdächtigen bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1253)

