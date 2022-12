Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in ein Lager - Hinweise erbeten

Willich (ots)

Am 26.12.2022 hat es gegen 0.30 Uhr einen Einbruch in ein Lager auf dem Siemensring in Willich gegeben. Vermutlich drei unbekannte, maskierte Tatverdächtige verschafften sich durch das Aufhebeln eines Türschlosses Zugang zu dem Lagerraum. Die Unbekannten entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand Pakete. Eine Nahbereichsfahndung mit eingesetztem Polizeihund verlief negativ. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 02162/377-0 / AM (1251)

