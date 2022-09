Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Ausparkunfall geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Erkelenz (ots)

Am Montag, 26. September, ereignete sich gegen 11.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Antwerpener Straße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 72-jährige Erkelenzerin parkte ihren Pkw Mercedes Benz auf dem Parkplatz in der äußeren Parkreihe, direkt gegenüber des Bowling Centers auf der Straße Adam-Stegerwald-Hof. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug offenbar durch einen Unfall beschädigt wurde. Ein Zeuge, der sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe aufhielt, hatte das Geschehen beobachtet. Er konnte sehen, dass der Pkw links neben dem Wagen der Erkelenzerin ausparkte und dabei mit der rechen Fahrzeugseite den Heckstoßfänger des parkenden Mercedes Benz touchierte. Durch die Kollision habe das Fahrzeug gewackelt. Anschließend sei die Fahrerin, eine etwa 30-jährige schlanke Frau, die etwa 170 Zentimeter groß war und brünette, zum Zopf gebundene Haare hatte, ausgestiegen und habe sich den Schaden am anderen sowie an ihrem eigenen Pkw angesehen. Dann sei sie davon gefahren, ohne ihre Personalien anzugeben. Deshalb verständigte der Zeuge die Polizei. Er gab weiterhin an, die Frau habe eine hellblaue Jeans getragen und eine schwarze Lederjacke. Wer hat den Unfall noch beobachtet oder kann Angaben zu dem flüchtigen Pkw sowie der gesuchten Fahrerin machen? Das Fahrzeug weist Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite auf. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

