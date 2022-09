Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug fährt in Schlangenlinien

Wer wurde gefährdet?

Wassenberg (ots)

Am Mittwoch, 28. September, fuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Erkelenzer Straße in Richtung Myhl. Vor ihm in gleicher Richtung fuhr ein Pkw Peugeot mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), dessen Fahrerin in deutlichen Schlangenlinien fuhr und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kam es nach Angaben des 33-Jährigen zu mehreren gefährlichen Situationen. Deshalb verständigte der Mann die Polizei und fuhr weiter hinter dem Fahrzeug her. Dabei stellte er fest, dass bevorrechtigte entgegenkommende Fahrzeuge aufgrund der Fahrweise der Pkw Fahrerin abbremsen und ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Fahrzeugführerin konnte an ihrer Wohnanschrift in Wassenberg angetroffen werden. Sie stand nicht unter der Einwirkung von alkoholischen Getränken, hatte aber Medikamente zu sich genommen, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können. Daraufhin nahmen die Beamten eine Anzeige auf. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Personen, die durch die Fahrweise der Peugeot Fahrerin gefährdet wurden, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

