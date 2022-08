Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Freitag, den 12.08.2022 gegen 11:30 Uhr hatte eine unbekannte männliche Person das Gelände einer ortsansässigen Firma in der Prüssingstraße in Jena betreten. Anschließend hatte sich die Person zu den Fahrradständern vor dem Firmengelände begeben. Dies war durch einen Mitarbeiter der Firma beobachtet worden. Kurz darauf konnte beobachtet werden, dass die Person mit einem Fahrrad weggefahren ist. Der Mitarbeiter der Firma erkannte, dass es sich dabei um sein angeschlossenes Fahrrad handelte, welches der unbekannte Täter an sich genommen und sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung entfernt hat. Es ist ein geschätzter Beuteschaden in Höhe von 1.000,- Euro entstanden. Es werden Zeugen gesucht - wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter 03641-810 beim Inspektionsdienst Jena.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell