Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat aufgebrochen

Jena (ots)

Am frühen Samstagabend wurde in Königshofen ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Aus dem freistehenden Gerät, das in Höhe der Gaststätte steht, wurden durch die Täter alle Zigarettenschachteln entnommen. Der Beuteschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Stadtroda unter 036428 / 640 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell