Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tierfalle sichergestellt

Ilmtal-Weinstraße (ots)

Aufgrund der Anzeige eines aufmerksamen Bürgers konnte am Samstag, den 13.08.22 auf einem Privatgrundstück im Bereich Ilmtal-Weinstraße ein an der Ilm ausgelegtes Tellereisen durch die Polizei Apolda sichergestellt werden. Bei einem Tellereisen handelt es sich um einen Gegenstand zur Fallenjagd, bei dem durch einen Tritt auf den Teller zwei Fangbügel ausgelöst werden, welche das Tier am Bein festhalten sollen. Nicht selten verenden die Tiere in dieser Art von Falle jedoch qualvoll, weshalb diese Form der Jagd in Deutschland verboten ist. Das Tellereisen war in diesem Fall auf der Zuwegung zu einer "Biberrutsche" aufgestellt worden. Verletzte oder gar tote Tiere konnten vor Ort glücklicherweise nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zu dem Aufsteller wurden durch die Kriminalpolizei Jena aufgenommen.

