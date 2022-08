LPI-J: Vandalismus am Sommercamp in Kromsdorf

Ilmtal-Weinstraße (ots) - Aufgrund der Anzeige eines aufmerksamen Bürgers konnte am Samstag, den 13.08.22 auf einem Privatgrundstück im Bereich Ilmtal-Weinstraße ein an der Ilm ausgelegtes Tellereisen durch die Polizei Apolda sichergestellt werden. Bei einem Tellereisen handelt es sich um einen Gegenstand zur Fallenjagd, bei dem durch einen Tritt auf den Teller zwei Fangbügel ausgelöst werden, welche das Tier am Bein festhalten sollen. Nicht selten verenden die Tiere ...

mehr