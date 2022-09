POL-HS: Kellerräume in Mehrfamilienhaus aufgehebelt

Erkelenz (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen dem 14. September und dem 28. September in ein Kfz ein, das in einem Parkhaus an der Neusser Straße abgestellt war. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

