Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser von vier Migranten festgenommen

Zittau + Weißenberg (ots)

Bundespolizisten haben am 12. September 2022 in Weißenberg einen syrischen Schleuser festgenommen, der bei Zittau Migranten abgeholt hatte.

Der 32-jährige Mann war mit seinem 3er BMW Beamten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz um kurz vor 11 Uhr in Zittau aufgefallen, weil laut Überprüfung des Kennzeichens kein Versicherungsschutz besteht. Eine Kontrolle konnte noch nicht erfolgen. Um 11:30 Uhr wurde der BMW dann voll besetzt durch eine weitere Streife in Weißenberg gesichtet und gestoppt. Die Mitfahrer, vier Syrer im Alter von 13, 19, 31 und 53 Jahren, konnten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen und waren zuvor von Schleusern über die deutsch-tschechische Grenze gebracht worden. Den Ermittlungen zufolge wurde deren Schleusung bereits ab der Türkei über Bulgarien, Serbien, Ungarn, Slowakei und Tschechien durchorganisiert. Die Grenzübertritte erfolgten teils in sehr großen Gruppen per Transporter, PKW und zu Fuß. Bei dem Fahrzeug, das sie über die deutsche Grenze gebracht hat, soll es sich um einen Kia Carnival gehandelt haben.

Die Bundespolizei ermittelt wegen der unerlaubten Einreise, wegen des unerlaubten Aufenthaltes sowie wegen des Einschleusens von Ausländern. Die Bearbeitung dauert noch an. Die vier Syrer stellten Asylanträge. Die drei Erwachsenen wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung Dresden weitergeleitet. Den Dreizehnjährigen übernahm das Jugendamt. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet um Hinweise von Augenzeugen zu dem Kia Transporter unter 03586 / 76020 mitzuteilen. Von Interesse ist der Ort der Einreise und das Absetzen der Syrer in einem Waldgebiet nahe Zittau.

