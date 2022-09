Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Lebensgefahr - Kinder halten sich im Bahngleis auf

Löbau / Bautzen (ots)

Bundespolizisten mussten am 11. September gegen 12:30 Uhr auf schnellstem Weg die Ortslage Soculahora erreichen.

Durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn wurde bekannt, dass sich auf den Bahngleisen Kinder aufhalten sollen.

Nachdem die Polizisten am besagten Ort eintrafen, stellten sie glücklicherweise keine Kinder auf den Gleisen, jedoch in unmittelbarer Nähe an einer Bahnunterführung fest. Im ersten Gespräch gaben die beiden 10- und 11-jährigen Jungen an, dass sie sich im Gleisbereich aufgehalten haben.

Sie wurden auf die Gefahren welche von Bahnanlagen ausgehen können hingewiesen und unverletzt an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

