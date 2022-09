Übach-Palenberg-Übach (ots) - Bislang unbekannte Personen schlugen an einem auf der Lessingstraße abgestellten PKW eine Scheibe ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Sie durchsuchten das Fahrzeug nach Wertgegenständen und erbeuteten Kleingeld. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag (27. September), 17 Uhr, und Mittwochmorgen (28. September), 07.50 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr