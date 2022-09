POL-HS: Diebstahl eines Kleinkraftrads

Hückelhoven (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (28. September), zwischen 01.30 Uhr und 02.05 Uhr, schlugen unbekannte Personen die Scheibe eines PKW ein, der auf einem Warenhausparkplatz in der Straße Am Landabsatz abgestellt war, und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen. Sie stahlen eine Geldbörse mit persönlichen Ausweispapieren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

