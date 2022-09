POL-HS: Diebstahl aus Kfz

Erkelenz (ots) - Gegen 17.45 Uhr wollte ein Anwohner am 27. September (Dienstag) am Hoogenhof Kleidungsstücke in einen Altkleidercontainer legen und nahm bei Öffnung der Klappe eine Rauchentwicklung aus dem Container wahr. Die verständigte Feuerwehr flutete den Container und löschte somit den Brand. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

