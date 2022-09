Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin nach Sturz verletzt

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am Dienstagabend (27. September) kam es gegen 19.50 Uhr auf der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine junge Frau leichte Verletzungen zuzog. Die 17-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Kirchstraße in Fahrtrichtung Carolus-Magnus-Straße. Zur selben Zeit fuhr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem PKW hinter der Radfahrerin in dieselbe Richtung und überholte sie. Da der Autofahrerin ein anderer PKW entgegenkam, scherte sie nach ersten Erkenntnissen unmittelbar vor der Radlerin wieder ein und bremste stark ab. Die 17-Jährige musste deshalb ebenfalls stark abbremsen, geriet gegen die Bordsteinkante und kam hierdurch zu Fall. Die PKW-Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die junge Frau zu kümmern und wird nun von der Polizei gesucht. Sie war etwa 40 Jahre alt und hatte kurze dunkelrote Haare. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Kleinwagen mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) gehandelt haben. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der beschriebenen Frau machen? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell