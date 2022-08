Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall an der Westendkreuzung geht für Pedelecfahrer glimpflich aus

Bocholt (ots)

Das hätte auch schlimmer ausgehen können, am Dienstag, 02.08.22, um 17.35 Uhr auf der Westend-Kreuzung: Ein 28 Jahre alter Pedelecfahrer war von der Ravardistraße kommend bei ROT und zudem außerhalb der Radfahrstreifens in die Kreuzung eingefahren, wo es zur Kollision mit einem Bus kam, an dessen Steuer ein 52-Jähriger aus Emmerich am Rhein saß. Der 28-Jährige fiel zu Boden, sein Pedelec wurde unter dem Bus verkeilt. Glücklicherweise erlitt der Bocholter nur leichte Verletzungen, wegen derer er sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wollte. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell