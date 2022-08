Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorradfahrer kam von der Straße ab

Bocholt (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 4.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 02.08.22, gegen 13.10 Uhr auf der Barloer Ringstraße in Höhe Dölls Diek ereignete. Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer kam dort ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Bocholter Krankenhaus. (fr)

