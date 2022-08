Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Kind fährt nach Unfall weiter

Heiden (ots)

Am Dienstag, 02.08.22, ereignete sich an der Einmündung Hospitalstraße/Parkstraße ein Verkehrsunfall, an dem eine 20 Jahre alte Autofahrerin aus Heiden und ein noch unbekannter Junge beteiligt waren. Nach Angaben der 20-Jährigen habe der Junge mit seinem Fahrrad die Einmündung überquert, ohne auf sie zu achten. Sie sei ausgestiegen, um sich nach dem Befinden des Jungen zu erkundigen, dieser habe seine Fahrt aber in Richtung Vogelpark fortgesetzt. Beschreibung des Jungen: ca. 11-12 Jahre alt, ca. 150 - 160 cm groß, dunkelhaarig, schlank, bekleidet mit einem weißen T-Shirt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell