POL-HS: Neuer Leiter für die Polizeiwache Ost

Erkelenz (ots)

Am Dienstag (20. September) trat Johannes Polke seinen Dienst als neuer Leiter der Polizeiwache Ost an, zu der die Wachstandorte Erkelenz und Hückelhoven gehören. Johannes Polke fing im Jahr 1987 seine Ausbildung bei der Polizei in Wuppertal an. Anschließend arbeitete er in Bonn und Neuss, bevor er im Jahr 1994 sein Studium zum gehobenen Dienst der Polizei abschloss. Anschließend war er beim Landeskriminalamt und in Führungsfunktionen in der Kreispolizeibehörde Neuss eingesetzt. Zuletzt war der Erste Polizeihauptkommissar Wachleiter im Rhein Kreis Neuss. Johannes Polke ist 55 Jahre alt und fährt in seiner Freizeit gern Motorrad sowie Fahrrad und reist leidenschaftlich gern. Er ist Nachfolger von Arno Sieberichs, der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.

