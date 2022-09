POL-HS: Einbruch in Vereinslagerraum

Erkelenz (ots) - Zwischen 8 Uhr und 14 Uhr gelangten Unbekannte am Mittwoch (28. September) in ein Mehrfamilienhaus in der Kölner Straße. Im Untergeschoss öffneten sie insgesamt vier Kellerräume, stahlen jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr