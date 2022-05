Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherung

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Mittwochnachmittag einen 51-jährigen Fahrer eines Elektro-Rollers in der Willi-Steitz-Straße in Bad Salzungen. Am Gefährt waren keine Versicherungskennzeichen angebracht. Aus diesem Grund fertigten die Beamten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Ausfahrt war für den 51-Jährigen an diesem Tag beendet.

