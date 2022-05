LPI-SHL: Kontrolle verloren

Eisfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagmittag in einen Keller eines Hauses in der Straße "Werra-Aue" in Eisfeld ein. Dort angekommen entwendeten sie einen E-Scooter und zwei Ladegeräte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr