LPI-SHL: Unfall - weggefahren - zurückgekommen - wieder weggefahren

Ein Mann hörte am späten Donnerstagabend einen lauten Knall vor seinem Haus in der Linsenhofer Straße in Suhl. Er schaute aus dem Fenster und sah, dass ein Audi-Fahrer einen Unfall gebaut hatte. Der Fahrer fuhr nach dem Crash weiter, kehrte aber kurze Zeit später zum Unfallort zurück, um danach nun doch komplett zu flüchten. Die Polizisten stellten fest, dass der Fahrer in Richtung Albrechts unterwegs war, auf Höhe der Einmündung zur Herbert-Roth-Straße die Kontrolle verlor, trotz Vollbremsung nach rechts von der Fahrbahn abkam und in eine Böschung krachte. Zu Hause angetroffen war der Grund für den Kontrollverlust schnell klar, denn ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,86 Promille. Um den Alkoholwert zur Unfallzeit zurückrechnen zu können, wurden dem 23-Jährigen im Krankenhaus zwei Blutproben abgenommen.

