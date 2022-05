Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Ausparken

Merkers (ots)

Ein 44-jähriger Kia-Fahrer parkte am Mittwoch gegen 09:15 Uhr rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Zufahrtsstraße in Merkers aus. Zur selben Zeit parkte auch der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Kleinwagens aus. Beide Autos stießen zusammen. Der Unbekannte fuhr danach einfach in Richtung Bad Salzungen weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

