Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Mehrere Wohnungseinbrüche - Polizei bittet um Zeugen

Kreis Viersen (ots)

Am Montag, den 26.12.2022 hat es im Kreis Viersen zwei Wohnungseinbrüche gegeben. Zwischen 13.45 Uhr und 18.45 Uhr verschafften sich unbekannte Tatverdächtige Zugang zu einem Einfamilienhaus auf dem Caudebec-Ring in Nettetal-Lobberich. Nach aktuellem Stand hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zwischen 18.30 Uhr und 23.00 Uhr hebelten unbekannte Tatverdächtige das Fenster eines Einfamilienhauses auf Untertonnert in Nettetal-Lobberich auf und verschafften sich somit Zugang zu dem Objekt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden Schmuck und Bargeld entwendet. In beiden Fällen ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Falls Sie Angaben zu den Einbrüchen geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0 / AM (1250)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell