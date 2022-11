Polizei Wuppertal

POL-W: W Verfolgungsfahrt in Elberfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (28.10.2022, gegen 09:30 Uhr) kam es im Bereich der Wuppertaler Nordstadt zu einer Verfolgungsfahrt. Zwei Polizeibeamte beabsichtigten an der Friedrichstraße zur Friedrichschulstraße einen Porsche Panamera zu kontrollieren. Als sich die Beamten dem Fahrzeug zu Fuß näherten, setzte der Porsche seine Fahrt fort und flüchtete. In der Folge besetzten die Polizisten einen Streifenwagen um die Verfolgung aufzunehmen. Ein Zeuge machte auf sich aufmerksam und gab an, dass das flüchtige Fahrzeug die Neue Friedrichstraße entgegen der Fahrtrichtung gefahren sei. Im Kreuzungsbereich Neue Friedrichstraße zur Wiesenstraße habe ein anderer Pkw stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Porsche zu verhindern. Im weiteren Verlauf meldeten sich zwei bislang unbekannte Passanten vor der dortigen Realschule und gaben an, dass der flüchtige Porsche mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Mirker Straße nach rechts in die Wüstenhofer Straße abgebogen sei. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug geparkt in einer Tiefgarage aufgefunden werden. Der 42-jährige Fahrzeugführer kehrte später ebenfalls zurück. Der Porsche Panamera wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, da er im Verdacht steht, das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die zwei bislang unbekannten Passanten und den/die Fahrzeugführer/in, der/die dem flüchtigen Porsche ausweichen musste und die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell