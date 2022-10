Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf - Mann erleidet Verletzungen - Täter gesucht

Wuppertal (ots)

Am Samstag (27.10.2022, gegen 18:00 Uhr) kam es in der Straße Höfen (Höhe Schwebebahnhaltestelle) zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein Mann (59) bemerkte, wie ein Jugendlicher eine Jugendliche hinter sich herzog und ihr offensichtlich Schmerzen zufügte. Der Mann appellierte an den Jugendlichen dies zu unterlassen und ging den beiden nach. Nach einem kurzen Wortgefecht kam ein zweiter Jugendlicher dazu und beide versetzten dem 59-Jährigen Schläge und brachten ihn zu Boden. Der Mann wurde hierbei verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Die beiden Täter werden als circa 15 bis 18 Jahre alt und schlank beschrieben. Sie sind beide circa 1,80 m bis 1,85 m groß. Einer der beiden ist schwarzhaarig, der andere ist blond. Der Blonde fuhr zum Tatzeitpunkt einen grünen Motorroller und war hell bekleidet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

