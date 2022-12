Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.12.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Um 12:50 Uhr ereignete sich gestern Mittag auf dem Parkplatzgelände des Lidl-Marktes in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf eine Unfallflucht. Eine 34-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf hatte ihren Pkw gerade eingeparkt und saß noch im Fahrzeug. Ein 57-Jähriger aus Lindewerra beabsichtigte mit seinem Pkw auszuparken. Dabei touchierte der Fahrer mit seinem Pkw den Radkasten des anderen Pkws, wodurch Sachschaden entstand. Die 34-Jährige gab an, den Anstoß deutlich im Fahrzeug vernommen zu haben, während der 57-Jährige seine Fahrt fortsetzte.

Wildunfall

Um 20:55 Uhr befuhr gestern Abend ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau die L 3245 zwischen Weißenborn und Großburschla. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern, um 23:11 Uhr, eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Treffurt, die auf der B 249 in Höhe von Altenburschla unterwegs war. Das Reh lief nach der Berührung davon; am Auto entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Versuchter Diebstahl eines Wohnmobils, Sachbeschädigung

Zwischen dem 30.11.22 und dem 29.12.22, 09:30 Uhr betraten Unbekannte ein Firmengelände in der Fuldaer Straße in Eschwege. Dort begab man sich in eine Fahrzeughalle und versuchte ein dort abgestelltes Wohnmobil der Marke "Citroen" im Bereich der hinteren Fahrzeugtür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Häusliche Gewalt

Um 13:30 Uhr musste gestern Mittag die Eschweger Polizei in Eschweger Altstadt ausrücken, nachdem gemeldet wurde, dass der Ehemann randaliere. Es stellte sich für die Beamten am Einsatzort heraus, dass der 52-Jährige Ehemann stark alkoholisiert (Test: ca. 2,8 Promille) war und einen Fernseher zerschlug. Dabei drückte er auch mit dem Unterarm gegen den Hals der Ehefrau. Der 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle sistiert. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt und unter anderem ein Kontaktverbot ausgesprochen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Um 04:38 Uhr wird vergangene Nacht der Polizeistation in Hessisch Lichtenau gemeldet, dass zwei Personen den Zigarettenautomaten in der Lentzstraße in Fürstenhagen beschädigt hätten. Dabei soll es sich - nach Aussagen von Zeugen - um zwei jugendlich aussehende Personen handeln, die in Richtung der B 7 davonliefen. Beide waren dunkel gekleidet und trugen jeweils einen Kapuzenpulli. Einer war mit einer Hose mit weißen Streifen an der Hosenseite bekleidet. Die Beamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau stellten am Einsatzort fest, dass der Automat gewaltsam geöffnet wurde und das Bargeld (ca. 125 Euro) sowie eine unbekannte Anzahl an Zigaretten entwendet wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Waschbären kollidierte gestern Abend, um 20:30 Uhr, ein 50-jähriger Witzenhäuser, der mit seinem Pkw auf der L 3389 in Richtung Dohrenbach unterwegs war. Der Waschbär lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 750 EUR.

Häusliche Gewalt

Gegen 07:00 Uhr wurde gestern Morgen die Polizei in Witzenhausen alarmiert, nachdem ein 29-Jähriger aus Hann. Münden bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Witzenhausen erschien. Nachdem der alkoholisierte Täter (Test: ca. 1,7 Promille) massiv an die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus schlug, wurde er durch die Geschädigte in die Wohnung gelassen. Im Wohnzimmer ergriff er seine Lebensgefährtin am Oberarm und bedrohte sie verbal. Dadurch erlitt sie leichte Verletzungen. Nach dem Erscheinen der Polizeibeamten beleidigte der 29-Jährige noch den Vater seiner ehemaligen Lebensgefährtin und schlug nach diesen, ohne ihn zu treffen. Durch einfache körperliche Gewalt wurde der 29-Jährige vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle sistiert. Neben einer Wegweisungsverfügung und einem Kontaktverbot wurden noch eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung gegen den 29-Jährigen eingeleitet.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

