POL-ESW: Pressebericht 28.12.2022 -2

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege ist ein schwarzer Peugeot Expert Traveller an der Beifahrerseite von Unbekannten zerkratzt worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstagabend 19.45 Uhr und Mittwochvormittag 10.30 Uhr. Entstanden ist ein Schaden von 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

67-jähriges Opfer gibt Online-Banking Transaktionsnummer an falsche Bankmitarbeiter heraus

Am Dienstag ist ein 67-jähriger Einwohner aus Wanfried Opfer der Betrugsmasche "Falsche Bankmitarbeiter" geworden. Ähnlich wie letzte Woche, wo die Manipulation eines Opfers durch die Telefonbetrüger zur Herausgabe einer TAN-Nummer führte, über welche die Täter sich in der Folge bereichern konnten (s. PM vom 22.12.2022, 14:03 Uhr), ist auch am Dienstag ein Mann Opfer dieser Masche geworden. Aufgrund der angezeigten Rufnummert auf dem Festnetztelefon ging der Mann fälschlicherweise vom Anruf seiner Hausbank aus. In dem Gespräch gelang es den Betrügern dann, den Mann zur Herausgabe einer Online-Banking-TAN zu überreden, mit der die Betrüger dann zu Lasten des 67-Jährigen mehrere Vermögensverfügungen treffen konnten.

Tipps zur Betrugsmasche "Falsche Bankmitarbeiter:

-Bankmitarbeiter werden niemals persönliche- oder Kontodaten am Telefon erfragen und erst recht nicht nach der persönlichen Geheimzahl (PIN) oder nach der Transaktionsnummer (TAN) verlangen.

-Behauptungen in dem Zusammenhang wie: "Jemand hat Zugriff auf Ihr Konto" oder "Überweisungen müssen gesperrt werden", oder "Konto-Schließungen müssen abgewendet werden" o.ä. und eine Identifizierung durch PIN / TAN sei daher erforderlich stimmen nicht!

-Lassen Sie sich nicht zeitlich unter Druck setzen (...sonst ist das Geld verloren..., o.ä.).

-Vergewissern Sie sich im Zweifel bei Ihrer Bank, ob ein Anruf tatsächlich von dort kommt. Wählen Sie bei einem Rückruf nur die Ihnen bekannte Telefonnummer der Bank (keine Wahlwiederholung).

-Auch vermeintlich "echt erscheinende Rufnummern" werden teilweise von Betrügern benutzt.

-Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen über solche ungewöhnlichen Situationen und holen Sie sich Rat.

-Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

-Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und melden Sie solche Vorfälle bei Ihrer Bank.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Lagerhalle; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei Witzenhausen sind am heutigen Mittwochmorgen zum Raiffeisen-Warenlager in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen gerufen worden. Mitarbeiter hatten dort einen Einbruch festgestellt, der sich mutmaßlich zwischen dem 23.12.2022, 15.00 Uhr und heute Morgen 08.50 Uhr ereignet hat. Die Täter sind dabei durch eine Tür in die Lagerräumlichkeiten eingedrungen, haben im Inneren weitere Türen, z.T. gewaltsam geöffnet und u.a. eine Trinkgeldkasse und Getränke mitgehen lassen. Darüber hinaus verursachten die Täter diverse Beschädigungen und Verschmutzungen innerhalb des Lagerhauses und auf dem Außengelände. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro, der Stehlschaden wird mit 100 Euro angegeben. Aufgrund der Spurenlage und erster Ermittlungsansätze richtet sich der Tatverdacht in dem Fall aktuell gegen einen 26-Jährigen aus Witzenhausen und einen 20-Jährigen aus Großalmerode. Darüber hinaus erhoffen sich die Beamten aus Witzenhausen aber noch weitere Hinweise zu dem Einbruch aus der Bevölkerung, die unter der Nummer 05542/9304-0 entgegengenommen werden.

Seniorin erkennt WhatsApp-Betrug

Eine 80-jährige Frau aus Witzenhausen erhielt am vergangenen Freitagvormittag über den Messenger-Dienst "WhatsApp" die Nachricht "Hallo Mama, das ist meine neue Handy Nummer, du kannst die alte Nummer löschen". Durch Berichterstattungen und das private Umfeld entsprechend sensibilisiert, reagierte die Seniorin in dem Fall genau richtig, ignorierte die Nachricht und brach sofort jeden weiteren Kontakt ab. Tipps zu "WhatsApp-Betrügereien":

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon oder über Messenger-Dienste (WhatsApp o.ä.) als Verwandte oder Bekannte ausgeben, insbesondere dann, wenn mit der Kontaktaufnahme finanzielle Forderungen verknüpft sind.

-Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienste

-Der Hinweis auf ein kaputtes oder verlorenes Handy hat nicht zwangsläufig auch einen Wechsel der Rufnummer zur Folge. In aller Regel kann die bekannte Rufnummer behalten werden auch bei einem neuen Endgerät.

-Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab

-Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn o.ä.) unter der alten bekannten Nummer nach

-Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihrer Nachrichtendienste

-Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die Betrugsmasche

-Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: über die jeweilige Amtsleitung oder per Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

