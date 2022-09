POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Bocholt (ots) - Tatzeit: 12.09.2022, zwischen 04:00 Uhr und 07:00 Uhr; Tatort: Bocholt, Don-Bosco-Straße Vergeblich wollten Unbekannte in der Nacht zum Montag in ein Wohnhaus in Bocholt einbrechen. Die Täter hatten versucht, die Haustür aufzuhebeln. Zu der Tat kam es zwischen 04.00 Uhr und 07.00 Uhr an der Don-Bosco-Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. ...

