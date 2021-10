Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Unbekannter versteckt Metallteil in Maisacker

Durch den Einsatz eines Metalldetektors wird Schlimmeres verhindert

Am Freitag sollte gegen 19.45 Uhr ein Maisfeld entlang des Gemeindeverbindungswegs zwischen Reinstetten und Ringschnait gehäckselt werden. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Maishäcksler daher das Flurstück. Plötzlich löste im Inneren des Feldes der am Häcksler eingebaute Metalldetektor aus. Bei einer Nachschau stellte der 36-jährige Fahrer ein großes Metallteil fest, welches am Mais befestigt worden war. Nur dem Umstand, dass das Fahrzeug mit einem Metalldetektor ausgestattet war, war es zu verdanken, dass kein Personen- und auch kein Sachschaden entstanden ist. Nun bittet die Polizei in Ochsenhausen darum, dass sich Personen mit sachdienlichen Hinweisen unter der Nummer: 07352202050 melden.

