Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Mülltonnenbrände in Kassel und Vellmar: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Jungfernkopf und Vellmar (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Freitag kam es im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf und nicht weit entfernt davon, in Obervellmar, jeweils zu Bränden von Mülltonnen. Die Beamten des zuständigen Polizeireviers Nord gehen in beiden Fällen davon aus, dass Unbekannte die Feuer vorsätzlich gelegt haben und ermitteln wegen Sachbeschädigung. Bereits am 6. Mai und am 9. Mai wurden der Polizei nachts brennende Mülltonnen in der Holländischen Straße und in der Elisabeth-Selbert-Straße in Obervellmar gemeldet. Dass die Fälle im Zusammenhang stehen, ist nicht auszuschließen, momentan aber noch nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter der Brände geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Der erste Brand in der Nacht zum heutigen Freitag war Polizei und Feuerwehr gegen 22:50 Uhr aus der Straße "Bei den Weidenbäumen" in Kassel gemeldet worden. Dort war ein Papier- und ein Kunststoffcontainer in Flammen aufgegangen und ein Schaden von 500 Euro entstanden. Der zweite Brand ereignete sich kurze Zeit später gegen 23:15 Uhr in der Straße "Am Bahnhof" in Vellmar. Dort hatten Unbekannte mehrere Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses angesteckt. Durch das Feuer waren auch eine Hecke und ein Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden wird in diesem Fall auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell