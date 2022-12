Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.12.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein 29-jähriger Autofahrer aus Wanfried um kurz nach Mitternacht mit einem Reh kollidiert. Der Mann war auf der Landesstraße L 3241 von Abterode in Richtung Eschwege unterwegs, als das Tier etwa 400 Meter vor dem Abzweig nach Wellingerode unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro. Das Reh verendete noch am Unfallort.

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen vergangene Woche Donnerstag 17.00 Uhr und Dienstagmorgen 05.30 Uhr haben Unbekannte bei einem weißen Opel Movano mutwillig die Fensterscheibe der Fahrertür zerstört. Der Schaden liegt bei 500 Euro. Das Auto stand zum Zeitpunkt des Vorfalls in Oberdünzebach in der Schlierbachstraße, in einem Feldweg parallel zum Falkenweg geparkt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben im Steinweg in Wanfried von einem weißen Pkw BMW Mini das hintere amtliche Kennzeichen im Wert von 30 Euro geklaut. Dabei richteten die Täter zudem Sachschaden in Höhe von 20 Euro an der Kennzeichenhalterung an. Die Polizei hat wegen des Vorfalls, der sich zwischen Sonntag 15.00 Uhr und Montag 12.00 Uhr ereignete, Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Zwei Verkehrsunfallfluchten; Schaden 800 und 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Nachgemeldet werden zwei Verkehrsunfallfluchten, die sich beide vergangene Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet haben. Zwischen Freitagabend 20.45 Uhr und Samstagmorgen 08.15 Uhr ist in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf ein auf dem rechtsseitigen Parkstreifen (Einbahnstraße) geparkter grauen Ford Fiesta beim Rangieren/Einparken von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Die Beschädigung befindet sich auf der linken Fahrzeugseite u.a. am vorderen Stoßfänger und Kotflügel sowie am Außenspiegel und wird auf 800 Euro beziffert. In der Karlstraße in Wanfried ist ein geparkter grauer Toyota Yaris im Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hier liegt die Unfallzeit zwischen Freitagabend 21.00 Uhr und Samstagmorgen 07.30 Uhr.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Körperverletzung/Häusliche Gewalt

Die Beamten der Polizei Sontra haben Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen einen 35-jährigen Mann aus Eschwege aufgenommen. Der Mann soll am Mittag des 2. Weihnachtsfeiertages seine von ihm getrenntlebende 33-jährige Lebensgefährtin in Herleshausen aufgesucht haben. Dort kam es dann zwischen beiden zunächst zu verbalen Streitigkeiten. In deren Verlauf soll der 35-Jährige dann aber auch handgreiflich geworden sein und die Frau geschlagen haben. Die Polizei wurde zur Schlichtung hinzugerufen und hat in der Folge nun strafrechtliche Ermittlungen gegen den 35-jährigen Aggressor aufgenommen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Reifen an Pkw zerstochen; Polizei sucht Zeugen

In der Kasseler Straße in Großalmerode haben unbekannte Täter bei einem grauen Pkw Mazda GG1 den linken Vorderreifen sowie die beiden Hinterreifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro beziffert. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag 17.00 Uhr bis Montag 09.20 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Gäste geraten bei Feierlichkeit aneinander; Ermittlungen wegen KV, Sachbeschädigung, Beleidigung

Einen polizeilichen Einsatz nach sich gezogen hat eine Feierlichkeit im Dorfgemeinschaftshaus in Rommerode. Die Polizei aus Hessisch Lichtenau ist gegen 04.30 Uhr am gestrigen Montag an die besagte Örtlichkeit gerufen worden, nachdem es zuvor zwischen einem 20-Jährigen und einer 36-Jährigen, beide aus Großalmerode, zu Streitigkeiten gekommen war. Der 20-Jährige soll in stark alkoholisiertem Zustand gegenüber der 36-Jährigen ausfallend und beleidigend geworden sein, woraufhin es zwischen beiden zu einer Rangelei kam. Infolgedessen trugen beide Beteiligten Verletzungen davon, die Frau kam zu Fall und verletzte sich am Finger. Der 20-Jährige zog sich eine Verletzung am Kinn zu. Darüber hinaus ging bei der Rangelei das Handy der 36-Jährigen zu Bruch. Die zur Schlichtung gerufenen Beamten aus Hessisch Lichtenau forderten für die beiden Verletzten auch noch Rettungskräfte nach, die nach der Versorgung der Frau vor Ort den 20-Jährigen mit ins Krankenhaus nahmen. In der Folge laufen nun gegen den 20-Jährigen Ermittlungen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

