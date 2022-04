Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen/ Tatverdächtige nach Einbrüchen festgenommen

Coesfeld (ots)

Vier Einbrüche in Olfen kann die Polizei bisher zwei Tatverdächtigen zuordnen, die sie vorläufig festnahm. Zwischen Montag (18.04.22) und Mittwoch (20.04.22) sollen die beiden polizeibekannten Männer (26 und 21 Jahre) in Gaststätten, Wohnungen und ein Eiscafé eingebrochen sein. Die Tatorte liegen an der Funnenkampstraße, dem Südwall, dem Markt und der Selmer Straße. Unter anderem hebelten sie Fenster auf.

Einen der tatverdächtigen Männer nahmen Polizisten noch am Tatort an der Funnenkampstraße fest. Der andere erschien wenig später auf der Wache in Lüdinghausen. Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen konnten beide gehen. Die Polizei klärt zudem einen Zusammenhang zu einem früheren Einbruch in das Objekt an der Funnenkampstraße vom Oktober 2021. Die Ermittlungen dauern an.

