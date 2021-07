Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl in einem Frisörsalon

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch gegen 17.20 Uhr wurde in einem Frisörsalon in Euskirchen Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen. Die verdächtige Person hielt sich kurz im Eingangsbereich auf und schien nach potenziellen Ansprechpartnern oder Bedienplätzen Ausschau zu halten. Nach kurzer Aufenthaltszeit verließ die Person wieder den Frisörsalon. Erst anschließend wurde das Fehlen des Bargeldes in der nicht abgeschlossenen Kasse bemerkt. Die Person wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 50 Jahre, 160-175 cm groß, schmale Figur und kurze dunkelblonde Haare / Halbglatze. Er war bekleidet mit einer beigen Stoffhose, einem hellen T-Shirt und hatte eine schwarze Strickjacke über dem Arm hängen. Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

